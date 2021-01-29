***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
29.01.2021 17:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Yatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu kapsamında Kurul tarafından henüz onaylanmamış İzahname-
Özet
dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906262
BIST
17:591.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,89
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:597,2960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:598,8643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
17:59438,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,13
|Açılış
|: 438,56
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|15,40
|319.976.597
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|50.292.444
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.413.048
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.006.483
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|205.619.903
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.971.456
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.800.773
|% -9,43
|
|PARSN
|28,34
|231.160.587
|% -9,22
|
|VAKFN
|8,30
|19.248.284
|% -9,19
|
|GUBRF
|72,60
|2.277.328.306
|% 5,07
|
|GARAN
|9,29
|2.121.524.326
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,41
|1.642.152.336
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,88
|1.495.034.944
|% 4,30
|
|KOZAL
|115,40
|1.460.985.283
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.642.152.336
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,88
|1.495.034.944
|% 4,30
|
|KARSN
|5,18
|1.384.441.464
|% 3,81
|
|TSKB
|1,82
|435.707.620
|% 0,55
|
|GARAN
|9,29
|2.121.524.326
|% -1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2888
|7,2960
|% -0,52
|
|Euro
|8,8589
|8,8643
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9976
|10,0478
|% -0,44
|
|Frank
|8,1913
|8,2406
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9415
|1,9512
|% -0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,48
|
|Altın Gr.
|438
|439
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,82
|55,82
|0,72
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem