***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaYatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu kapsamında Kurul tarafından henüz onaylanmamış İzahname-Özetdokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906262BIST