***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
19.06.2020 14:01
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852002
BIST
14:13113.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 973,50
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:136,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:137,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:13381,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,79
|Açılış
|: 381,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,75
|35.560.347
|% 9,73
|
|AKSGY
|4,05
|36.502.566
|% 8,58
|
|KRDMA
|3,32
|135.834.339
|% 7,10
|
|TCELL
|17,26
|1.456.251.873
|% 6,35
|
|BURCE
|9,25
|9.903.693
|% 6,32
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.007.517
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.892.292
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.660.018
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,13
|2.199.407.832
|% 2,96
|
|TCELL
|17,26
|1.456.251.873
|% 6,35
|
|TSPOR
|7,70
|629.114.278
|% -4,35
|
|GARAN
|8,16
|589.429.893
|% 0,37
|
|ASELS
|32,52
|566.490.616
|% -0,25
|
|KRDMD
|3,13
|2.199.407.832
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,87
|338.425.620
|% -1,58
|
|TSKB
|1,26
|176.553.375
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,97
|230.425.287
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|385.580.326
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4563
|8,4987
|% -0,42
|
|Frank
|7,1796
|7,2228
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|8,33
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|9,60
|
|Tam
|2.548
|2.559
|7,80
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|0,77
|