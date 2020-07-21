***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
21.07.2020 15:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860749
BIST
15:28120.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.213,27
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:286,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:287,8393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:28404,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,87
|Açılış
|: 404,83
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.575.559
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.661.266
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.093.168
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.648.023
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.672.516
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,50
|68.328.942
|% -9,09
|
|FMIZP
|73,60
|90.838.468
|% -8,63
|
|LUKSK
|21,00
|2.126.628
|% -5,91
|
|DITAS
|28,44
|5.078.219
|% -5,51
|
|GARAN
|8,06
|1.176.985.352
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,40
|726.111.231
|% -0,37
|
|AFYON
|4,72
|692.544.367
|% 9,26
|
|EKGYO
|2,31
|661.586.646
|% 0,43
|
|TCELL
|16,64
|569.166.542
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,31
|661.586.646
|% 0,43
|
|ADESE
|2,65
|547.573.474
|% 5,58
|
|ODAS
|2,85
|529.494.806
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,70
|296.815.192
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,41
|399.492.138
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6735
|8,7170
|% 0,22
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|15,56
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.637
|14,10
|
|Tam
|2.693
|2.706
|14,50
|
|Yarım
|1.307
|1.324
|7,10
|
|Çeyrek
|656
|663
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|4,55
|4,56
|0,17
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|