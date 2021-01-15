***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
15.01.2021 16:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902614
BIST
15:511.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -19,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:517,4484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0875
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4484
En Düşük
7,3521
15:519,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0246
En Düşük
8,9346
15:51440,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,08
|Açılış
|: 440,61
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.951.607
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.800.233
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,85
|2.395.623.638
|% 1,55
|
|KOZAL
|113,70
|1.563.942.696
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,49
|1.312.421.674
|% 0,40
|
|THYAO
|13,26
|1.294.662.071
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.155.950.834
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,49
|1.312.421.674
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.155.950.834
|% -3,86
|
|SISE
|7,85
|2.395.623.638
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,60
|461.751.296
|% -2,44
|
|TSKB
|1,86
|432.007.473
|% -0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4449
|7,4484
|% 1,19
|
|Euro
|9,0195
|9,0246
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,0749
|10,1254
|% 0,24
|
|Frank
|8,3188
|8,3690
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9714
|1,9813
|% 0,75
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|