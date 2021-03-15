***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
15.03.2021 15:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918191
BIST
15:051.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:057,5345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0323
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:058,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0619
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:05418,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,88
|Açılış
|: 418,47
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:03
|SANKO
|13,21
|51.681.756
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|247.667.995
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.010.205
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|26.129.223
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.798
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.428.292
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.387.738
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,70
|737.227.277
|% 1,38
|
|GARAN
|8,81
|676.703.199
|% -1,23
|
|THYAO
|14,63
|607.845.016
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,67
|569.632.618
|% 0,39
|
|OTKAR
|425,80
|538.461.336
|% 5,68
|
|EKGYO
|2,27
|277.147.739
|% -0,87
|
|GARAN
|8,81
|676.703.199
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,67
|569.632.618
|% 0,39
|
|SISE
|7,78
|534.552.887
|% 1,57
|
|BJKAS
|4,96
|334.052.627
|% 8,06
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5245
|7,5334
|% -0,44
|
|Euro
|8,9835
|8,9903
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4889
|% -0,69
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,54
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,14
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.770
|2.842
|-8,96
|
|Yarım
|1.339
|1.375
|-3,84
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|-0,09
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:16NTHOL
Yüzde 4.31 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 107, 286 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.13 ) 1, 362
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, VAKKO, LOGO, BRMEN, TRILC, LUKSK, UMPAS, SANKO, ESEN, GOZDE
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, FENER, CASA, UZERB