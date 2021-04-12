***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
12.04.2021 13:45
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926654
BIST
16:301.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:308,1337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:309,6948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:30454,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,05
|Açılış
|: 454,27
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:28
|QUAGR
|19,91
|696.750
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.222.375
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|892.324
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.704.132
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.774.973
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.687.319
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,70
|995.129.792
|% -5,02
|
|GARAN
|6,66
|626.547.036
|% 0,30
|
|EREGL
|16,41
|587.119.609
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|572.936.703
|% 1,32
|
|PETKM
|6,04
|516.247.801
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,08
|332.758.151
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|257.334.413
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|572.936.703
|% 1,32
|
|TSKB
|1,36
|133.229.081
|% 0,74
|
|GARAN
|6,66
|626.547.036
|% 0,30
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1408
|8,1466
|% -0,10
|
|Euro
|9,7014
|9,7109
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1522
|11,2082
|% 0,09
|
|Frank
|8,7755
|8,8284
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1621
|2,1730
|% -0,27
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-7,16
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|-17,35
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,39
|
|Çeyrek
|726
|743
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|1,25
|