***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 14:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946157
BIST
15:411.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:418,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:4110,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:41498,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:41
|VAKFN
|11,77
|8.722.707
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.435.006
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.522.358
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,99
|799.041.741
|% 1,82
|
|GARAN
|8,52
|585.618.439
|% 1,43
|
|KOZAL
|110,30
|481.104.118
|% -2,22
|
|SASA
|29,34
|429.640.818
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,60
|290.926.067
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,22
|165.993.621
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|90.657.590
|% 5,79
|
|GARAN
|8,52
|585.618.439
|% 1,43
|
|THYAO
|13,99
|799.041.741
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,64
|142.879.212
|% 6,45
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6651
|8,6695
|% -0,12
|
|Euro
|10,2857
|10,2902
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9636
|12,0236
|% -0,04
|
|Frank
|9,3634
|9,4198
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% -0,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,11
|