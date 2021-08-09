***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
09.08.2021 12:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955929
BIST
12:281.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:288,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:2810,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0370
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:28485,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,64
|Açılış
|: 485,89
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SELGD
|5,61
|6.418.484
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.862.523
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.092.788
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.002.981
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,94
|21.011.179
|% 9,88
|
|EDIP
|3,99
|1.584.956
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|30.489.670
|% -8,67
|
|DNISI
|12,03
|10.996.448
|% -8,52
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DAGHL
|15,99
|17.742.874
|% -6,22
|
|SISE
|8,27
|623.241.884
|% 3,37
|
|GARAN
|9,29
|482.168.623
|% 0,65
|
|GENIL
|14,09
|449.029.275
|% 8,38
|
|KRDMD
|8,02
|354.175.711
|% 0,25
|
|THYAO
|12,88
|270.168.346
|% 0,39
|
|SISE
|8,27
|623.241.884
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,49
|160.966.652
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|482.168.623
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,02
|354.175.711
|% 0,25
|
|PETKM
|5,87
|192.889.083
|% 1,91
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6603
|8,6623
|% 0,54
|
|Euro
|10,1871
|10,1917
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9860
|12,0461
|% 0,59
|
|Frank
|9,4092
|9,4659
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% 0,49
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-19,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-2,84
|
Seans Raporu
12:28
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