***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
27.12.2021 11:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986307
BIST
13:391.916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,39
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
13:3911,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,3707
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
13:3912,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 0,4274
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
13:39658,43
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 20,10
|Açılış
|: 658,43
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ISKPL
|5,39
|37.681.649
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,90
|4.712.257
|% 9,96
|
|SMART
|5,63
|3.448.928
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.416.279
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.760.858
|% 9,94
|
|DOBUR
|64,80
|3.249.331
|% -10,00
|
|UFUK
|17,37
|313.064
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,35
|24.695.743
|% -7,57
|
|EPLAS
|21,90
|19.127.123
|% -6,49
|
|YBTAS
|15.669,80
|176.367
|% -6,00
|
|GARAN
|11,76
|1.237.086.774
|% 0,34
|
|THYAO
|21,08
|1.226.322.025
|% -0,19
|
|EREGL
|28,90
|1.004.376.878
|% 1,83
|
|SASA
|50,10
|896.388.465
|% 5,25
|
|SISE
|13,83
|858.799.796
|% 0,22
|
|YKBNK
|3,62
|662.274.890
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,24
|291.881.515
|% 0,90
|
|GARAN
|11,76
|1.237.086.774
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,64
|791.969.607
|% 2,23
|
|ODAS
|1,38
|99.734.260
|% 0,73
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3253
|11,3621
|% 3,37
|
|Euro
|12,8192
|12,8669
|% 3,44
|
|Sterlin
|15,1600
|15,2361
|% 3,14
|
|Frank
|12,2986
|12,3727
|% 3,26
|
|Riyal
|3,0114
|3,0265
|% 3,19
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,59
|
|Altın Gr.
|659
|659
|21,03
|
|Cumhuriyet
|4.434
|4.501
|-21,00
|
|Tam
|4.413
|4.529
|-23,61
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,42
|
|Çeyrek
|1.070
|1.095
|-5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,30
|0,17
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,16
|