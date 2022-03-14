***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.03.2022 12:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010245
BIST
12:162.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,85
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.088
En Düşük
2.066
12:1614,7502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0151
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:1616,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:16930,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,55
|Açılış
|: 931,31
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:14
|RAYSG
|11,78
|873.394
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.365.578
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.145.018
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|150.688.574
|% 9,92
|
|MEPET
|2,52
|18.194.773
|% 9,09
|
|GRSEL
|9,87
|136.482.780
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|129.769.950
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|11.975.746
|% -9,23
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|29,38
|757.650
|% -5,95
|
|THYAO
|26,74
|1.311.977.914
|% 1,21
|
|FROTO
|264,20
|815.760.398
|% 8,32
|
|SISE
|13,91
|681.856.845
|% 2,81
|
|PETKM
|8,34
|633.424.713
|% 2,46
|
|KRDMD
|15,04
|631.945.978
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,76
|292.737.247
|% 1,90
|
|PETKM
|8,34
|633.424.713
|% 2,46
|
|ODAS
|1,58
|110.601.967
|% 3,95
|
|ADESE
|0,71
|49.307.467
|% 4,41
|
|CEMAS
|1,14
|77.472.109
|% 4,59
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7309
|14,7443
|% -0,14
|
|Euro
|16,1562
|16,1805
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1829
|19,2791
|% -0,04
|
|Frank
|15,6990
|15,7936
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% -0,12
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-16,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.179
|6.272
|5,00
|
|Tam
|6.144
|6.299
|-30,80
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|-14,90
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-7,45
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,65
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866