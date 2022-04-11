***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.04.2022 12:28
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019084
BIST
12:462.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 36,45
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.432
En Düşük
2.401
12:4614,7375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0059
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4616,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:46928,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,65
|Açılış
|: 928,30
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DURDO
|18,97
|16.417.069
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.761.174
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.656.104
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,75
|28.906.381
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|865.956.427
|% 9,78
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,88
|85.992.116
|% -7,39
|
|ULUSE
|149,10
|37.503.569
|% -5,21
|
|CEOEM
|11,42
|16.866.763
|% -4,03
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,72
|2.380.007.261
|% 3,16
|
|THYAO
|35,60
|1.415.183.142
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,95
|1.358.900.115
|% 6,00
|
|SISE
|17,11
|1.150.929.637
|% 1,24
|
|ASELS
|27,98
|1.084.977.821
|% 0,29
|
|TSKB
|1,72
|513.467.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|2,74
|760.297.217
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|1.358.900.115
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,93
|865.956.427
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|217.697.658
|% 4,55
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7318
|14,7375
|% -0,04
|
|Euro
|16,1011
|16,1118
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1648
|19,2609
|% 0,03
|
|Frank
|15,7186
|15,8133
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% -0,03
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,21
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|32,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|30,95
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,98
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,55
|