***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
16.05.2022 11:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030501
BIST
11:232.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:2315,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0780
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:2316,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1358
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:23900,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,68
|Açılış
|: 900,14
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IMASM
|35,26
|2.188.236
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|14.066.899
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|45.430.962
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.581.152
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|3.653.570
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.176.206
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.470.050
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|13.998.856
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,60
|12.292.624
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,72
|479.195.629
|% 1,12
|
|KOZAL
|190,80
|431.042.755
|% 1,49
|
|ULUUN
|13,40
|180.880.195
|% 6,77
|
|TTKOM
|9,39
|148.849.795
|% 1,29
|
|KONKA
|24,24
|98.699.522
|% 6,50
|
|EKGYO
|2,72
|479.195.629
|% 1,12
|
|ALBRK
|1,25
|24.934.111
|% -0,79
|
|MRGYO
|1,32
|24.556.915
|% 7,32
|
|TTKOM
|9,39
|148.849.795
|% 1,29
|
|HALKB
|5,32
|79.752.099
|% -1,85
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5530
|15,5566
|% 0,51
|
|Euro
|16,2248
|16,2415
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,9747
|19,0699
|% 0,27
|
|Frank
|15,4318
|15,5248
|% 0,28
|
|Riyal
|4,1370
|4,1578
|% 0,57
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-13,85
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,32
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36OYLUM
Yüzde 6.42 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 436 adet işlem
-
11:35DESA
Yüzde 4.31 oranında artışla 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 504 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 9, 734.00 milyon TL de
-
11:34TMSN
Yüzde 6.14 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 915, 536 adet işlem
-
11:31GLYHO
Yüzde 4.42 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 953, 491 adet işlem