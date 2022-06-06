***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
06.06.2022 13:42
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034818
BIST
15:342.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 41,84
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:3416,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5958
En Düşük
15,9954
15:3417,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2546
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:34988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,86
|Açılış
|: 988,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:34
|RYSAS
|8,25
|53.949.386
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.879.163
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.710.612
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,61
|91.535.527
|% -6,06
|
|SANFM
|33,68
|11.802.161
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|YGGYO
|25,88
|4.033.012
|% -3,00
|
|THYAO
|47,72
|3.145.504.671
|% -0,54
|
|SASA
|43,86
|3.141.731.236
|% -0,09
|
|SISE
|21,74
|2.049.600.904
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,87
|1.660.706.575
|% 1,26
|
|EREGL
|35,16
|1.204.878.835
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,87
|829.037.066
|% 3,24
|
|ODAS
|2,98
|770.221.036
|% 6,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.660.706.575
|% 1,26
|
|DOHOL
|4,10
|746.418.122
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,91
|763.457.232
|% 1,45
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5884
|16,5958
|% 1,11
|
|Euro
|17,8116
|17,8514
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,7628
|20,8669
|% 1,59
|
|Frank
|17,1613
|17,2647
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4103
|4,4325
|% 1,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,47
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,86
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.675
|47,00
|
|Tam
|6.541
|6.704
|37,48
|
|Yarım
|3.162
|3.243
|18,13
|
|Çeyrek
|1.586
|1.621
|9,06
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,38
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,58
|
Seans Raporu
15:34
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15:49XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 30, 987.00 milyon TL de
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15:49DARDL
Yüzde 5.93 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 674, 725 adet işlem
-
15:48TMSN
Yüzde 9.47 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 098, 565 adet işlem
-
15:46PEKGY
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 282, 398 adet işlem
-
15:45MEGAP
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 813 adet işlem