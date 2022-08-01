***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.08.2022 12:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050187
BIST
12:392.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 47,76
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.640
En Düşük
2.600
12:3917,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:3918,4228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1019
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:391.020,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,95
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:37
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.064.816
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.597.008
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.328.659
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.929.128
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.804.663
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|79.664.719
|% -9,92
|
|LIDFA
|8,09
|18.058.678
|% -8,59
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|63,20
|5.975.719
|% -8,34
|
|SISE
|22,90
|1.571.897.150
|% 4,95
|
|THYAO
|51,00
|1.155.872.308
|% 1,19
|
|SASA
|45,76
|1.037.871.571
|% 2,88
|
|TUPRS
|272,70
|602.383.433
|% 1,60
|
|EREGL
|28,04
|589.927.047
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,10
|421.495.562
|% 0,32
|
|ODAS
|3,91
|521.332.419
|% 4,83
|
|SISE
|22,90
|1.571.897.150
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,77
|326.609.845
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,72
|117.427.543
|% 0,58
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9367
|17,9556
|% 0,24
|
|Euro
|18,4164
|18,4382
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9089
|22,0188
|% 0,74
|
|Frank
|18,8298
|18,9432
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7641
|4,7879
|% 0,19
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|