***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.09.2022 12:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060115
BIST
14:083.326
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 103,10
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.327
En Düşük
3.248
14:0818,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
14:0818,0925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0264
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
14:081.005,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.005,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KRDMD
|12,88
|2.712.654.520
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.949.820
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|38.182.040
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.218.808
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|48.942.227
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,54
|15.037.914
|% -6,48
|
|MOBTL
|2,29
|167.119.739
|% -6,15
|
|ULUSE
|135,60
|50.349.133
|% -4,78
|
|BJKAS
|8,10
|157.555.529
|% -4,59
|
|EREGL
|30,78
|5.639.378.501
|% 9,23
|
|THYAO
|73,45
|4.448.383.900
|% 2,30
|
|YKBNK
|8,12
|4.113.273.221
|% 3,97
|
|AKBNK
|13,42
|3.290.855.787
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,39
|3.252.273.733
|% 8,40
|
|EKGYO
|4,39
|3.252.273.733
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,12
|4.113.273.221
|% 3,97
|
|AKBNK
|13,42
|3.290.855.787
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,28
|2.026.997.540
|% 4,98
|
|KRDMD
|12,88
|2.712.654.520
|% 9,99
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2080
|18,2410
|% 0,23
|
|Euro
|18,0881
|18,0941
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,9210
|21,0259
|% 0,15
|
|Frank
|18,5026
|18,6140
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8360
|4,8602
|% 0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.837
|6,00
|
|Tam
|6.771
|6.823
|58,00
|
|Yarım
|3.299
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,09
|
|B. Petrol
|95,68
|95,68
|2,66
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 960, 102 adet işlem
-
14:20ZRGYO
Yüzde 9.38 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 750, 924 adet işlem
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TUPRS, FROTO
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, EREGL
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 74 artarak (% 3.34 ) 2, 960