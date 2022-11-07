***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.11.2022 14:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077373
BIST
10:274.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 29,04
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.398
En Düşük
4.354
10:2718,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0824
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6092
En Düşük
18,4972
10:2718,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7588
En Düşük
18,6562
10:271.023,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.023,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.024,43
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|EDIP
|4,43
|5.407.674
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,50
|69.200.512
|% 9,45
|
|ALCTL
|75,05
|82.518.311
|% 8,61
|
|PARSN
|62,05
|59.682.727
|% 8,29
|
|KLRHO
|26,10
|41.912.422
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|33.583.566
|% -9,84
|
|CUSAN
|17,72
|18.086.261
|% -9,13
|
|KERVT
|11,20
|56.128.027
|% -8,65
|
|KNFRT
|15,22
|33.757.807
|% -8,31
|
|THYAO
|114,60
|1.484.252.652
|% 1,42
|
|EREGL
|35,92
|1.091.766.691
|% 0,50
|
|ODAS
|9,53
|920.224.419
|% 7,08
|
|HEKTS
|34,66
|597.152.515
|% 5,67
|
|ALARK
|86,55
|585.697.508
|% 7,52
|
|EKGYO
|5,16
|511.702.752
|% -0,77
|
|ODAS
|9,53
|920.224.419
|% 7,08
|
|SKBNK
|2,12
|81.861.836
|% 0,47
|
|TSKB
|3,11
|109.381.594
|% -0,32
|
|KARSN
|9,52
|291.181.723
|% 1,82
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5940
|18,6051
|% 0,45
|
|Euro
|18,7234
|18,7495
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3989
|21,5062
|% 0,40
|
|Frank
|18,7908
|18,9040
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,36
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.828
|6.894
|6,00
|
|Yarım
|3.327
|3.370
|2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|0,08
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|0,03
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40POLHO
Yüzde 4.58 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 282, 705 adet işlem
-
10:39ALCTL
Yüzde 8.61 oranında artışla 75.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 103 adet işlem
-
10:38OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 510 adet işlem
-
10:38OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 510 adet işlem
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, KOZAA, KOZAL