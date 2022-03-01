***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
01.03.2022 19:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 25.01.2022 tarihli kararı ile yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç başvurusuna ilişkin almış olduğu karara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 250.000.000 TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006080
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0918
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0348
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05868,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 17,73
|Açılış
|: 868,44
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
869,05
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9202
|13,9364
|% 0,66
|
|Euro
|15,4598
|15,5370
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,4840
|18,5767
|% -0,26
|
|Frank
|15,0829
|15,1737
|% 0,23
|
|Riyal
|3,7020
|3,7205
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|32,19
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,86
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,45
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem