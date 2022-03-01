***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022AçıklamaYönetim Kurulumuzun 25.01.2022 tarihli kararı ile yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç başvurusuna ilişkin almış olduğu karara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 250.000.000 TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006080BIST