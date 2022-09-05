***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
05.09.2022 12:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060114
BIST
15:373.337
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 114,26
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.338
En Düşük
3.248
15:3718,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:3718,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:371.003,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.003,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:35
|KRDMD
|12,88
|2.728.482.339
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.251.620
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.130.725
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.296.266
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.139.982
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,10
|71.588.289
|% -8,64
|
|MOBTL
|2,29
|185.124.025
|% -6,15
|
|DOGUB
|10,60
|16.391.220
|% -5,94
|
|EGGUB
|73,05
|94.484.751
|% -4,82
|
|EREGL
|30,64
|6.391.998.182
|% 8,73
|
|YKBNK
|8,13
|6.348.453.279
|% 4,10
|
|THYAO
|73,20
|5.515.660.923
|% 1,95
|
|AKBNK
|14,09
|4.929.984.673
|% 8,14
|
|GARAN
|25,24
|4.180.208.010
|% 3,53
|
|EKGYO
|4,38
|3.640.013.955
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,13
|6.348.453.279
|% 4,10
|
|AKBNK
|14,09
|4.929.984.673
|% 8,14
|
|ISCTR
|9,52
|2.988.672.895
|% 7,69
|
|KRDMD
|12,88
|2.728.482.339
|% 9,99
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2173
|18,2332
|% 0,18
|
|Euro
|18,0929
|18,1023
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8747
|20,9794
|% -0,07
|
|Frank
|18,4846
|18,5960
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% 0,15
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50VAKBN
Yüzde 9.47 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 367, 315 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 18 artarak (% 3.74 ) 2, 971
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ICBCT, VKING, SANEL, KRDMD, HALKB, KRDMB, KRDMA, PETUN
-
15:49
ISCTR, TSKB, SKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
BAKAB, SUNTK, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında