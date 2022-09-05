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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

05.09.2022 12:41
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

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Hayır (No)
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Açıklama

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060114


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KRDMD 12,88 2.728.482.339 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.251.620 % 9,99  
PETUN 34,64 39.130.725 % 9,97  
VKING 6,95 2.296.266 % 9,97  
BRMEN 3,65 2.333.229 % 9,94  
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Dolar 18,2173 18,2332 % 0,18  
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Riyal 4,8341 4,8583 % 0,15  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 0,45  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,66  
Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.763 6.818 53,00  
Yarım 3.295 3.333 26,00  
Çeyrek 1.653 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,19 0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,07  
B. Petrol 96,64 96,64 3,62  
Seans Raporu 15:35
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