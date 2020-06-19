***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
19.06.2020 14:01
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
Sermaye Piyasası Aracı Notu
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852003
BIST
14:12113.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 970,88
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:126,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8623
En Düşük
6,8469
14:127,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:12381,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,82
|Açılış
|: 381,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,75
|35.435.037
|% 9,73
|
|AKSGY
|4,05
|35.641.292
|% 8,58
|
|TCELL
|17,32
|1.450.225.184
|% 6,72
|
|BURCE
|9,25
|9.811.977
|% 6,32
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.005.003
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.858.286
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.642.905
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,11
|2.188.978.604
|% 2,30
|
|TCELL
|17,32
|1.450.225.184
|% 6,72
|
|TSPOR
|7,68
|625.801.905
|% -4,60
|
|GARAN
|8,17
|585.079.899
|% 0,49
|
|ASELS
|32,52
|561.006.826
|% -0,25
|
|KRDMD
|3,11
|2.188.978.604
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,87
|338.281.764
|% -1,58
|
|TSKB
|1,26
|176.533.492
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,97
|230.315.624
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|385.472.083
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4579
|8,5003
|% -0,40
|
|Frank
|7,1812
|7,2245
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,26
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|10,00
|
|Tam
|2.548
|2.560
|8,30
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,00
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,88
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