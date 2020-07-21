***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
21.07.2020 15:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
Sermaye Piyasası Aracı Notu
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860748
BIST
15:22120.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.192,37
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:226,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:227,8434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:22404,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,34
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
404,16
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.573.596
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.071.570
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.654.322
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.062.656
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.513.725
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,24
|67.579.841
|% -9,60
|
|FMIZP
|74,30
|87.509.423
|% -7,76
|
|LUKSK
|21,02
|2.094.529
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.054.456
|% -5,65
|
|GARAN
|8,06
|1.140.903.479
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|722.523.943
|% -0,74
|
|AFYON
|4,67
|668.206.052
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|TCELL
|16,66
|560.067.801
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|ADESE
|2,62
|541.155.306
|% 4,38
|
|ODAS
|2,85
|527.502.168
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|287.458.932
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|375.416.098
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6760
|8,7195
|% 0,24
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|17,15
|
|Altın Gr.
|402
|403
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.636
|13,30
|
|Tam
|2.692
|2.705
|13,70
|
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,70
|
|Çeyrek
|655
|662
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|4,53
|4,54
|0,15
|
|B. Petrol
|44,56
|44,56
|1,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:34AFYON
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 609, 664 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1457, 25 artarak (% 1.08 ) 135, 987
-
15:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, GUSGR, AFYON
-
15:31XU100
Endeks 120, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 14, 431.00 milyon TL de
-
15:31MRSHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 90.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 204 adet işlem