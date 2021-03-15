***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
15.03.2021 15:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
Sermaye Piyasası Aracı Notu
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918190
BIST
15:211.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:217,5357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:218,9936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0610
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:21419,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 419,68
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TRILC
|19,48
|13.054.171
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|269.565.434
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|11.934.015
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.698.440
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.430.441
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.602.922
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.747.830
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,54
|757.806.278
|% 1,02
|
|GARAN
|8,80
|708.300.084
|% -1,35
|
|THYAO
|14,61
|626.594.534
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,65
|581.991.185
|% 0,13
|
|SISE
|7,75
|552.574.724
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,26
|278.980.553
|% -1,31
|
|BJKAS
|5,04
|427.813.211
|% 9,80
|
|GARAN
|8,80
|708.300.084
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,65
|581.991.185
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,69
|198.549.094
|% -1,82
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5330
|7,5357
|% -0,41
|
|Euro
|8,9861
|8,9936
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4523
|10,5048
|% -0,54
|
|Frank
|8,0704
|8,1190
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0013
|2,0113
|% -0,51
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-13,26
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,41
|
|Çeyrek
|670
|686
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,06
|