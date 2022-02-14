Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

14.02.2022 14:59
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onayl


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001505


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:271.997
Değişim :  -2,62% |  -53,70
Açılış :  2.025  
Önceki Kapanış :  2.051  
En Yüksek
2.026 En Düşük
1.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,42 4.237.774 % 23,46  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 8.702.137 % 9,99  
ATSYH 13,39 3.301.068 % 9,93  
OYLUM 5,33 14.397.153 % 9,67  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Dolar 13,5346 13,5434 % 0,30  
Euro 15,3516 15,3603 % 0,17  
Sterlin 18,2627 18,3543 % 0,10  
Frank 14,6135 14,7015 % 0,49  
Riyal 3,6047 3,6228 % 0,46  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -4,38  
Altın Gr. 810 810 1,43  
Cumhuriyet 5.375 5.456 23,00  
Tam 5.349 5.484 24,47  
Yarım 2.585 2.653 11,84  
Çeyrek 1.297 1.326 5,92  
Gümüş.Ons 23,69 23,71 0,09  
Gümüş Gr. 10,31 10,33 0,08  
B. Petrol 94,11 94,11 -0,33  
Seans Raporu 15:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru