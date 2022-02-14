***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.02.2022 14:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001505
BIST
15:271.997
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -53,70
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
15:2713,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0404
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
15:2715,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0262
|Açılış
|: 15,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
15:27810,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,98
|Açılış
|: 810,14
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DERIM
|4,42
|4.237.774
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.702.137
|% 9,99
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|OYLUM
|5,33
|14.397.153
|% 9,67
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,15
|15.544.853
|% -8,06
|
|ORCAY
|28,02
|134.819.919
|% -8,01
|
|AVOD
|3,69
|18.079.167
|% -7,98
|
|INTEM
|103,20
|29.999.465
|% -7,77
|
|THYAO
|28,48
|3.368.564.500
|% -3,85
|
|ASELS
|21,72
|1.623.072.019
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,02
|1.303.078.191
|% -1,95
|
|KRDMD
|11,62
|1.222.334.809
|% -3,09
|
|EREGL
|27,90
|1.082.765.923
|% -4,06
|
|YKBNK
|4,02
|1.303.078.191
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,27
|421.472.547
|% -2,16
|
|THYAO
|28,48
|3.368.564.500
|% -3,85
|
|KRDMD
|11,62
|1.222.334.809
|% -3,09
|
|ODAS
|1,28
|105.584.375
|% -1,54
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5346
|13,5434
|% 0,30
|
|Euro
|15,3516
|15,3603
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2627
|18,3543
|% 0,10
|
|Frank
|14,6135
|14,7015
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6047
|3,6228
|% 0,46
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,38
|
|Altın Gr.
|810
|810
|1,43
|
|Cumhuriyet
|5.375
|5.456
|23,00
|
|Tam
|5.349
|5.484
|24,47
|
|Yarım
|2.585
|2.653
|11,84
|
|Çeyrek
|1.297
|1.326
|5,92
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,08
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|-0,33
|