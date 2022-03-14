***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.03.2022 12:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010246
BIST
12:292.085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,55
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
12:2914,7597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:2916,2226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0847
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:29931,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,66
|Açılış
|: 931,67
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:27
|RAYSG
|11,78
|884.550
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.689.368
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.154.779
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|151.412.149
|% 9,92
|
|FROTO
|266,70
|853.146.928
|% 9,35
|
|KRVGD
|9,87
|130.670.380
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|136.615.759
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,37
|12.548.496
|% -9,33
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|28,88
|780.250
|% -7,55
|
|THYAO
|26,80
|1.430.293.324
|% 1,44
|
|FROTO
|266,70
|853.146.928
|% 9,35
|
|SISE
|13,92
|692.663.245
|% 2,88
|
|PETKM
|8,33
|653.633.214
|% 2,33
|
|KRDMD
|15,05
|646.963.930
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,76
|304.037.961
|% 1,90
|
|PETKM
|8,33
|653.633.214
|% 2,33
|
|ODAS
|1,58
|111.463.236
|% 3,95
|
|ADESE
|0,71
|49.909.554
|% 4,41
|
|CEMAS
|1,13
|77.604.390
|% 3,67
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7426
|14,7558
|% -0,06
|
|Euro
|16,1782
|16,2183
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% -0,04
|
|Frank
|15,7003
|15,7949
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9168
|3,9365
|% -0,19
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-16,36
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,65
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.270
|3,00
|
|Tam
|6.141
|6.299
|-30,94
|
|Yarım
|2.968
|3.047
|-14,97
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,45
|
Seans Raporu
12:27
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866