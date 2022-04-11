***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
11.04.2022 12:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019085
BIST
12:432.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 35,79
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.431
En Düşük
2.401
12:4314,7365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0069
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4316,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:43928,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,89
|Açılış
|: 928,33
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DURDO
|18,97
|16.330.205
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.757.757
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.894.528
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.655.194
|% 9,93
|
|KONKA
|18,06
|171.896.201
|% 9,92
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,87
|85.867.957
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,45
|16.422.285
|% -3,78
|
|ULUSE
|151,50
|37.392.781
|% -3,69
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,71
|2.370.400.396
|% 3,08
|
|THYAO
|35,50
|1.363.171.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,95
|1.346.086.088
|% 6,00
|
|SISE
|17,12
|1.139.617.428
|% 1,30
|
|ASELS
|27,96
|1.079.819.393
|% 0,22
|
|TSKB
|1,70
|484.179.614
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,74
|757.179.613
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|1.346.086.088
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,93
|865.727.178
|% 9,78
|
|ODAS
|2,22
|404.782.280
|% -0,89
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7345
|14,7366
|% -0,05
|
|Euro
|16,1052
|16,1164
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1630
|19,2591
|% 0,02
|
|Frank
|15,7190
|15,8136
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9184
|3,9380
|% -0,03
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,26
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|30,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|33,95
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,43
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,17
|