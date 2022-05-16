***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.05.2022 11:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030500
BIST
11:452.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,33
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:4515,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0986
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5761
En Düşük
15,4564
11:4516,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1653
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2787
En Düşük
16,0891
11:45900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,36
|Açılış
|: 900,25
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|35,26
|2.294.016
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.057.342
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|45.639.329
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.602.510
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.030.359
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.939.405
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.592.299
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.199.448
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,84
|13.548.973
|% -4,97
|
|THYAO
|42,90
|1.490.950.945
|% 0,99
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,64
|640.881.394
|% 1,81
|
|KRDMD
|15,32
|604.615.788
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,40
|534.471.107
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,71
|519.270.283
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,46
|354.871.452
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,10
|81.503.073
|% 0,92
|
|KARSN
|5,43
|252.137.397
|% 1,88
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5721
|15,5761
|% 0,64
|
|Euro
|16,2576
|16,2787
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,9766
|19,0718
|% 0,28
|
|Frank
|15,4162
|15,5091
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1368
|4,1575
|% 0,56
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
11:45
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12:00BMSCH
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