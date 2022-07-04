***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
04.07.2022 13:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041080
BIST
15:082.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,26
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
15:0816,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0819
|Açılış
|: 16,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8364
En Düşük
16,7215
15:0817,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1377
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
15:08978,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,02
|Açılış
|: 978,29
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler15:08
|OYAYO
|9,51
|9.216.980
|% 9,94
|
|BERA
|15,21
|294.015.855
|% 8,72
|
|KLKIM
|23,60
|111.464.237
|% 8,36
|
|PEGYO
|2,08
|24.322.530
|% 7,77
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|40,06
|66.626.954
|% -9,28
|
|MZHLD
|85,85
|17.583.813
|% -7,74
|
|MAKIM
|15,08
|144.351.709
|% -6,80
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|BMSCH
|11,15
|85.896.650
|% -4,21
|
|THYAO
|49,06
|1.717.735.533
|% -0,49
|
|KOZAL
|197,70
|1.372.495.147
|% 5,72
|
|SISE
|21,84
|1.015.053.879
|% 2,34
|
|EREGL
|26,72
|763.278.916
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,78
|678.054.466
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,88
|592.385.508
|% 2,49
|
|ODAS
|2,83
|268.457.292
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,41
|277.553.728
|% 0,00
|
|TSKB
|2,03
|116.787.442
|% -0,98
|
|SISE
|21,84
|1.015.053.879
|% 2,34
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8314
|16,8364
|% 0,49
|
|Euro
|17,6040
|17,6166
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,4065
|20,5089
|% 0,99
|
|Frank
|17,4610
|17,5662
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4720
|4,4945
|% 0,46
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,42
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,15
|