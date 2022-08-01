***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.08.2022 12:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050185
BIST
12:352.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 47,50
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.640
En Düşük
2.600
12:3517,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:3518,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1151
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:351.019,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.019,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:31
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.811.209
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.596.088
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.882.824
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,38
|44.745.373
|% 9,75
|
|IMASM
|70,05
|14.781.616
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|78.979.694
|% -9,92
|
|LIDFA
|8,05
|17.305.345
|% -9,04
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|SNGYO
|5,48
|80.014.483
|% -7,43
|
|SISE
|22,90
|1.562.156.220
|% 4,95
|
|THYAO
|51,00
|1.132.078.544
|% 1,19
|
|SASA
|45,78
|1.026.289.543
|% 2,92
|
|TUPRS
|273,00
|598.474.221
|% 1,71
|
|EREGL
|28,02
|581.814.848
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,10
|420.623.786
|% 0,32
|
|ODAS
|3,89
|481.475.550
|% 4,29
|
|SISE
|22,90
|1.562.156.220
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,77
|325.990.752
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,72
|117.159.385
|% 0,58
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9400
|17,9489
|% 0,20
|
|Euro
|18,4204
|18,4420
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,9050
|22,0148
|% 0,73
|
|Frank
|18,8217
|18,9350
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,21
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|