***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.10.2022 13:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069744
BIST
13:553.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,62
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:5518,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0309
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:5518,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0775
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:551.002,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 1.002,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,36
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KONTR
|82,50
|605.804.725
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.428.209
|% 9,98
|
|RTALB
|8,62
|93.686.543
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|380.141.984
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.217.927
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.715.271
|% -9,90
|
|MARTI
|4,69
|124.139.451
|% -6,20
|
|ZOREN
|4,34
|89.335.479
|% -3,56
|
|PAGYO
|18,95
|1.189.372
|% -2,97
|
|THYAO
|85,80
|3.513.642.409
|% 1,90
|
|SASA
|86,25
|1.652.875.675
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,36
|1.438.995.507
|% 1,40
|
|SISE
|30,22
|1.406.263.249
|% 1,55
|
|PETKM
|14,55
|932.083.468
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,36
|1.438.995.507
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|179.527.017
|% -1,69
|
|YKBNK
|8,15
|668.604.494
|% 0,12
|
|AKFGY
|3,72
|269.142.444
|% 6,59
|
|TSKB
|2,44
|160.162.157
|% -0,81
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5769
|18,5851
|% -0,17
|
|Euro
|18,0129
|18,0242
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4931
|20,5959
|% -0,42
|
|Frank
|18,5378
|18,6495
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-15,10
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,37
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|