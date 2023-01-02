***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.01.2023 14:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092146
BIST
16:255.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 140,13
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:2518,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:2520,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:251.099,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.099,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BFREN
|4.323,00
|21.148.116
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.932.822
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|162.460.734
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.037.177
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,06
|264.273.121
|% -9,40
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|BRKVY
|32,90
|54.447.524
|% -7,22
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,30
|7.296.466.526
|% 2,52
|
|THYAO
|145,50
|6.196.705.633
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,45
|5.944.408.889
|% 8,25
|
|TCELL
|40,20
|4.297.501.793
|% 6,12
|
|ASELS
|63,70
|4.172.995.662
|% 2,49
|
|EKGYO
|9,45
|5.944.408.889
|% 8,25
|
|YKBNK
|12,04
|2.595.765.110
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,12
|2.295.651.282
|% 5,10
|
|PETKM
|20,30
|3.549.006.727
|% 1,70
|
|EREGL
|42,30
|7.296.466.526
|% 2,52
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7062
|18,7422
|% 0,22
|
|Euro
|19,9865
|20,0448
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4972
|22,6100
|% -0,19
|
|Frank
|20,1777
|20,2993
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9620
|4,9869
|% 0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,52
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:37KATMR
Yüzde 8.53 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 434, 418 adet işlem
-
16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
-
16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL