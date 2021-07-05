***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
05.07.2021 14:17
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946154
BIST
15:341.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,03
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:348,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:3410,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:34499,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,52
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:34
|VAKFN
|11,77
|8.722.696
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.422.826
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.134.356
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.259.879
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|2.225.462
|% -3,89
|
|THYAO
|13,99
|794.014.395
|% 1,82
|
|GARAN
|8,54
|574.047.173
|% 1,67
|
|KOZAL
|110,00
|474.406.383
|% -2,48
|
|SASA
|29,36
|427.756.484
|% 2,59
|
|ARCLK
|32,62
|288.273.322
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,22
|163.587.334
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|90.473.945
|% 5,79
|
|GARAN
|8,54
|574.047.173
|% 1,67
|
|THYAO
|13,99
|794.014.395
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,65
|142.365.565
|% 6,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6653
|% -0,16
|
|Euro
|10,2836
|10,2910
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9744
|12,0344
|% 0,05
|
|Frank
|9,3700
|9,4264
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3044
|2,3160
|% -0,13
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
|
Seans Raporu
15:34
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15:48
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15:48
SELGD, INVEO, BRYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:48
YKGYO, METUR, KGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında