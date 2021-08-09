***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
09.08.2021 12:35
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955926
BIST
14:031.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:038,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:0310,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0530
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:03484,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,62
|Açılış
|: 484,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:03
|GENIL
|14,30
|572.455.793
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.960.331
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.300.213
|% 9,98
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.098.505
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.857.165
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|40.063.893
|% -8,95
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|FADE
|11,37
|60.962.988
|% -6,80
|
|DAGHL
|15,89
|23.618.314
|% -6,80
|
|SISE
|8,29
|853.055.478
|% 3,62
|
|GENIL
|14,30
|572.455.793
|% 10,00
|
|GARAN
|9,29
|568.131.487
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,06
|478.015.728
|% 0,75
|
|THYAO
|12,88
|310.404.936
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,49
|288.013.361
|% 0,81
|
|SISE
|8,29
|853.055.478
|% 3,62
|
|GARAN
|9,29
|568.131.487
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,06
|478.015.728
|% 0,75
|
|KARSN
|3,98
|172.753.360
|% 1,27
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6511
|8,6556
|% 0,46
|
|Euro
|10,1566
|10,2077
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9886
|12,0488
|% 0,61
|
|Frank
|9,4135
|9,4702
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% 0,55
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,32
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-27,27
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-13,19
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-2,81
|