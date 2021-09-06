***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
06.09.2021 13:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961920
BIST
16:451.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,65
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:458,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4510,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:45488,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 488,25
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ORCAY
|14,33
|160.491.012
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.321.074
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.607.157
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|86.885.324
|% -4,55
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|527.578.683
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.284.242
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|HALKB
|4,76
|328.948.777
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.567.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4637
|% 0,02
|
|Euro
|10,0096
|10,0179
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% 0,55
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-0,82
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:55MERCN
Yüzde 7.68 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 275 adet işlem
-
16:53EDATA
Yüzde 4.61 oranında artışla 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 153 adet işlem
-
16:52MERCN
Yüzde 8.07 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 172, 270 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 65 artarak (% 0.77 ) 1, 270
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, KTSKR, AKFGY, SANFM, PENTA