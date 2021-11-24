***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
24.11.2021 11:45
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979409
BIST
13:041.826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 41,76
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0412,6110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1963
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0414,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2980
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:04727,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -10,86
|Açılış
|: 727,99
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:02
|RALYH
|14,74
|19.812.360
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.058.559
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.496.448
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.240.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.434.221
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.122.182
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,00
|13.199.284
|% -6,08
|
|IDEAS
|40,28
|21.253.741
|% -5,00
|
|GESAN
|23,96
|34.731.880
|% -4,85
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|KRDMD
|8,97
|1.302.772.920
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,22
|415.301.470
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5908
|12,6011
|% -1,61
|
|Euro
|14,1134
|14,1289
|% -2,14
|
|Sterlin
|16,8493
|16,9338
|% -1,52
|
|Frank
|13,4713
|13,5524
|% -1,58
|
|Riyal
|3,3633
|3,3802
|% -1,32
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|0,01
|
|Altın Gr.
|729
|729
|-9,30
|
|Cumhuriyet
|4.821
|4.894
|65,00
|
|Tam
|4.790
|4.927
|60,97
|
|Yarım
|2.315
|2.383
|29,49
|
|Çeyrek
|1.161
|1.192
|14,75
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,61
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|