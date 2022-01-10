***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
10.01.2022 14:07
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991625
BIST
14:402.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4013,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0436
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:4015,6962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0291
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:40800,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,47
|Açılış
|: 800,77
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:38
|INTEM
|118,80
|26.107.073
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.984.181
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.125.663
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.874.074
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,15
|199.967.207
|% -8,52
|
|LIDFA
|4,42
|53.017.701
|% -7,14
|
|IHAAS
|9,99
|2.961.422
|% -4,86
|
|SANEL
|6,49
|6.458.155
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|2.917.834.883
|% 7,30
|
|GARAN
|11,84
|1.736.008.125
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.495.942.940
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.204.165.378
|% 1,82
|
|EREGL
|30,84
|1.160.859.784
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,75
|1.051.715.342
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,40
|584.732.969
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.736.008.125
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.495.942.940
|% 1,72
|
|THYAO
|26,76
|2.917.834.883
|% 7,30
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8260
|13,8390
|% 0,24
|
|Euro
|15,6478
|15,6984
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% 0,13
|
|Frank
|14,9528
|15,0428
|% -0,15
|
|Riyal
|3,6735
|3,6919
|% 0,18
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:54SASA
Yüzde 4.80 oranında artışla 57.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 347, 329 adet işlem
-
14:53ALKIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 590, 172 adet işlem
-
14:52GEDZA
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 453, 291 adet işlem
-
14:51ALKIM
Yüzde 4.45 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 585, 327 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem