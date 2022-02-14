***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
14.02.2022 14:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001504
BIST
14:542.006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -45,09
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
14:5413,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0580
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
14:5415,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
14:54809,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,09
|Açılış
|: 809,25
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DERIM
|4,45
|4.039.859
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.591.395
|% 9,99
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|INVEO
|32,32
|161.417.373
|% 9,41
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,00
|13.826.745
|% -9,42
|
|INTEM
|103,60
|29.130.603
|% -7,42
|
|AVOD
|3,73
|17.143.251
|% -6,98
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|28,58
|3.199.946.161
|% -3,51
|
|ASELS
|21,78
|1.507.821.768
|% 0,18
|
|KRDMD
|11,64
|1.136.964.568
|% -2,92
|
|YKBNK
|4,04
|1.078.101.825
|% -1,46
|
|TUPRS
|192,50
|973.376.476
|% -2,63
|
|YKBNK
|4,04
|1.078.101.825
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,26
|343.393.205
|% -2,59
|
|THYAO
|28,58
|3.199.946.161
|% -3,51
|
|KRDMD
|11,64
|1.136.964.568
|% -2,92
|
|MOBTL
|1,93
|133.836.184
|% 0,00
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5605
|13,5639
|% 0,45
|
|Euro
|15,3311
|15,3405
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,2722
|18,3639
|% 0,16
|
|Frank
|14,5936
|14,6815
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6029
|3,6210
|% 0,41
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-4,73
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,93
|
|Cumhuriyet
|5.373
|5.454
|21,00
|
|Tam
|5.344
|5.479
|19,68
|
|Yarım
|2.583
|2.651
|9,53
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|4,76
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,07
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-0,31
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:07AVOD
Yüzde -7.23 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 575, 960 adet işlem
-
15:05AVOD
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 565, 029 adet işlem
-
15:04POLTK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 472.10 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 393 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 2, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 49 altında . İşlem hacmi 19, 538.00 milyon TL de
-
15:02ORCAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 523, 170 adet işlem