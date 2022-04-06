***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
06.04.2022 13:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/388 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 14.03.2022 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.1. İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2022 tarih ve 29833736-105.02.02.02-19658 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016341
BIST
14:292.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,03
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:2914,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:2916,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0466
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:29909,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,26
|Açılış
|: 909,69
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KONKA
|15,09
|140.386.159
|% 9,99
|
|PAGYO
|11,27
|3.555.398
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.522.716
|% 9,95
|
|IDEAS
|25,02
|32.328.872
|% 8,12
|
|PSDTC
|29,02
|27.713.194
|% 6,93
|
|BOBET
|4,76
|65.276.806
|% -6,67
|
|LIDER
|17,77
|174.925.759
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,32
|36.286.455
|% -4,71
|
|GZNMI
|44,60
|13.569.788
|% -3,88
|
|ORMA
|30,50
|347.670
|% -3,17
|
|KOZAL
|155,60
|1.025.468.965
|% -0,32
|
|ODAS
|2,01
|751.357.918
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|603.667.278
|% -0,39
|
|TKFEN
|22,60
|416.565.695
|% -0,96
|
|TTKOM
|11,15
|304.082.067
|% 0,36
|
|ODAS
|2,01
|751.357.918
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|603.667.278
|% -0,39
|
|ADESE
|0,81
|47.190.034
|% 1,25
|
|CEMAS
|1,22
|54.138.577
|% 2,52
|
|HALKB
|4,96
|177.658.087
|% -1,78
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7351
|14,7402
|% 0,18
|
|Euro
|16,0921
|16,1029
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,2194
|19,3158
|% 0,12
|
|Frank
|15,7310
|15,8257
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,10
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-4,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.143
|-38,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-45,27
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-21,89
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-10,95
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,32
|