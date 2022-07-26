***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / EklemeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/388 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 14.03.2022 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.1. İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2022 tarih ve 29833736-105.02.02.02-24157 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047712BIST