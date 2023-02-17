***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
17.02.2023 14:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/388 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 14.03.2022 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.1. İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 29833736-105.02.02.02-33319 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114789
BIST
15:485.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,33
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4818,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4820,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0986
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:481.108,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.108,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8666
|18,8690
|% 0,12
|
|Euro
|20,0475
|20,0504
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4555
|22,5681
|% -0,34
|
|Frank
|20,1529
|20,2743
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% 0,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03POLHO
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 526, 818 adet işlem
-
16:02DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 584 adet işlem
-
16:01EMKEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 805 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.15 ) 5, 619
-
16:00XU100
Endeks 5, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 46, 448.00 milyon TL de