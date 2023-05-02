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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

02.05.2023 15:37
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik -


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

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Açıklamalar

   Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 10.04.2023 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklik sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2023 tarih ve 29833736-105.02.02.02-36469 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni eski ve yeni hali karşılaştırması ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144551


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ULAS 15,86 11.838.171 % 9,99  
FENER 56,75 30.558.854 % 9,98  
PAGYO 29,12 19.962.776 % 9,97  
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Riyal 5,1761 5,2021 % 0,09  
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Altın Ons 1.987 1.987 4,38  
Altın Gr. 1.244 1.244 3,82  
Cumhuriyet 8.982 9.118 -120,00  
Tam 9.105 9.313 -40,00  
Yarım 4.418 4.547 -13,00  
Çeyrek 2.212 2.267 -16,00  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 -0,24  
Gümüş Gr. 15,47 15,49 -0,15  
B. Petrol 79,21 79,21 -0,10  
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