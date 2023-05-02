***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
02.05.2023 15:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 10.04.2023 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklik sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2023 tarih ve 29833736-105.02.02.02-36469 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni eski ve yeni hali karşılaştırması ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144551
BIST
15:344.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -14,12
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3419,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3421,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0220
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:341.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:34
|GRTRK
|25,74
|7.189.336
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.962.776
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.746.685
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,73
|19.328.282
|% -9,86
|
|KAREL
|14,48
|85.155.062
|% -9,84
|
|OSMEN
|66,50
|16.779.464
|% -9,65
|
|THYAO
|129,00
|2.706.133.147
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.704.922.574
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,74
|1.539.631.297
|% -2,52
|
|SISE
|37,30
|1.313.643.577
|% 1,19
|
|EUPWR
|78,95
|1.309.523.834
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|808.219.831
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|854.968.023
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,46
|1.142.492.245
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,96
|648.457.292
|% 1,20
|
|AKBNK
|16,18
|901.167.109
|% 0,81
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4662
|19,4723
|% 0,17
|
|Euro
|21,3780
|21,3900
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,2086
|24,3300
|% -0,10
|
|Frank
|21,5986
|21,7287
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,82
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.105
|9.313
|-40,00
|
|Yarım
|4.418
|4.547
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|-0,10
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, EGSER, KRTEK
-
15:49
DESA, GOODY, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
GSRAY, ELITE, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında