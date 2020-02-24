***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.02.2020 09:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.02.2020-21.02.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 10.02
.2020-21.02.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821085
BIST
15:11114.071
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -2.758,25
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:116,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:116,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:11332,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 10,34
|Açılış
|: 332,36
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.950.699
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|12.438.158
|% 11,94
|
|IPEKE
|10,74
|728.455.011
|% 10,15
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,43
|162.149.781
|% -10,37
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,70
|1.449.703.594
|% -5,65
|
|IPEKE
|10,74
|728.455.011
|% 10,15
|
|KOZAA
|13,02
|514.769.350
|% 3,83
|
|ASELS
|28,44
|458.969.543
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,74
|301.797.035
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,27
|177.856.809
|% 0,79
|
|ODAS
|2,13
|277.117.838
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,22
|151.261.921
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,74
|301.797.035
|% -2,84
|
|THYAO
|13,70
|1.449.703.594
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9099
|7,9496
|% 0,48
|
|Frank
|6,2517
|6,2894
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6350
|1,6432
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|35,88
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.197
|2.252
|69,56
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,65
|
|Çeyrek
|533
|545
|16,82
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-2,38
|
Seans Raporu
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15:25PGSUS
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15:22XU030
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Endeks 114, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 34 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
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