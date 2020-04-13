***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.04.2020 10:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.03.2020-10.04.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 30.03
.2020-10.04.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837372
BIST
11:4196.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,28
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.573
En Düşük
95.019
11:416,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0696
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:417,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:41368,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,56
|Açılış
|: 368,11
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.295.855
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.711.448
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.220.409
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,33
|2.754.729
|% -6,34
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|PGSUS
|55,00
|443.981.613
|% 7,95
|
|TSPOR
|4,58
|143.462.353
|% 6,51
|
|YKBNK
|2,03
|108.404.451
|% -1,46
|
|VAKBN
|4,62
|90.520.916
|% -1,28
|
|AVOD
|1,87
|75.919.403
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,01
|72.751.750
|% 7,45
|
|AVOD
|1,87
|75.919.403
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,23
|49.622.580
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,07
|39.463.942
|% 1,90
|
|TSPOR
|4,58
|143.462.353
|% 6,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4411
|8,4834
|% 1,51
|
|Frank
|6,9786
|7,0206
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7949
|1,8039
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,74
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.357
|2.413
|33,00
|
|Tam
|2.423
|2.483
|37,70
|
|Yarım
|1.179
|1.208
|16,50
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,10
|31,10
|-0,38
|
Seans Raporu
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-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -253, 83 kaybederek (% -0.22 ) 114, 986
-
11:57XU100
Endeks 96, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 3, 834.00 milyon TL de
-
11:53ETYAT
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 116, 212 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 96, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 3, 760.00 milyon TL de
-
11:52IEYHO
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.60 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 884, 188 adet işlem