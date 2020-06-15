***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.06.2020 09:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
01.06.2020-12.06.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 01.06
.2020-12.06.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851138
BIST
12:41109.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -159,91
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:416,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8405
En Düşük
6,8141
12:417,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:41377,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,19
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|25.990.971
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.258.446
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.097.367
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.175.978
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,75
|459.740.282
|% 4,27
|
|GUSGR
|4,40
|407.623.113
|% 5,52
|
|THYAO
|12,68
|380.922.322
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,91
|371.227.888
|% -1,04
|
|GARAN
|8,08
|296.585.294
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,91
|371.227.888
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,40
|407.623.113
|% 5,52
|
|IHLGM
|1,56
|115.952.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,75
|182.271.451
|% 0,73
|
|PETKM
|3,94
|263.733.596
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5424
|8,5852
|% 0,26
|
|Frank
|7,1590
|7,2021
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-16,01
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|-0,46
|