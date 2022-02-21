***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.02.2022 10:12
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.02.2022- 18.02.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
07.02.2022- 18.02.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003065
BIST
15:552.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:5513,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:5515,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:55831,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,50
|Açılış
|: 831,97
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:55
|LKMNH
|14,63
|38.056.653
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.166.389
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|310.632.796
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|38.623.690
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,20
|14.276.533
|% 8,01
|
|CEOEM
|15,31
|18.662.367
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.093.435
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,32
|3.474.001.843
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,68
|959.787.175
|% -0,51
|
|YKBNK
|4,04
|830.753.469
|% 0,25
|
|EREGL
|28,42
|744.652.815
|% 0,28
|
|GARAN
|11,81
|732.125.442
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,04
|830.753.469
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|162.563.749
|% -0,74
|
|THYAO
|29,32
|3.474.001.843
|% -0,27
|
|KARSN
|3,90
|400.980.381
|% 7,44
|
|KRDMD
|11,68
|959.787.175
|% -0,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6370
|13,6507
|% 0,02
|
|Euro
|15,4677
|15,4817
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5179
|18,6108
|% 0,09
|
|Frank
|14,8238
|14,9131
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6253
|3,6435
|% -0,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,35
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|5.522
|5.605
|-18,00
|
|Tam
|5.502
|5.639
|-12,57
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,85
|91,85
|0,46
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:08XU100
Endeks 2, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 18, 579.00 milyon TL de
-
16:06IDEAS
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 164 adet işlem
-
16:04AYEN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 746, 870 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, FROTO, BIMAS
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 7 kaybederek (% -0.20 ) 1, 825