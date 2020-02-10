***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 11:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 09.12.2019 tarihinde ihraç edilen 500.000 TL nominal tutarlı, 63 gün vadeli TR0AKYM01772 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 10.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817898
BIST
13:04121.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 13,76
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:046,0024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:046,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:04303,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 303,58
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,97
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.855.458
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.617.933
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,85
|121.372.839
|% 14,60
|
|DESA
|5,87
|27.203.277
|% 14,20
|
|ALCTL
|18,61
|41.231.655
|% 12,92
|
|DOKTA
|47,38
|36.269.991
|% -12,98
|
|LINK
|29,94
|2.038.316
|% -10,09
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|QNBFB
|46,00
|253.392
|% -7,07
|
|THYAO
|14,44
|791.657.213
|% -0,21
|
|SASA
|9,68
|256.690.456
|% 4,99
|
|TSPOR
|3,44
|211.727.340
|% 8,52
|
|IHLGM
|1,31
|195.356.434
|% 6,50
|
|GUSGR
|2,84
|194.134.468
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|195.356.434
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,68
|123.539.684
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,66
|115.398.971
|% 10,67
|
|GUSGR
|2,84
|194.134.468
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,89
|59.805.088
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7252
|7,7640
|% -0,05
|
|Frank
|6,1135
|6,1503
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5952
|1,6032
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,46
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-3,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|-1,46
|
|Yarım
|966
|991
|-0,71
|
|Çeyrek
|485
|496
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|-0,18
|