***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 14:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.122.000 Nominal tutarlı, 30.03.2020 vadeli 49 Günlük, TR0AKYM018M6 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 10.02.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817992
BIST
17:07117.991
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -3.024,00
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:076,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:076,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:07304,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,85
|Açılış
|: 304,60
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,68
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.604.324
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.503.553
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,79
|51.442.910
|% 11,25
|
|DESA
|5,62
|46.514.448
|% 9,34
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|LINK
|28,10
|4.039.666
|% -15,62
|
|DOKTA
|46,66
|62.157.963
|% -14,31
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|9.848.199
|% -11,03
|
|THYAO
|14,02
|1.875.072.434
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|PETKM
|3,96
|595.222.535
|% -3,65
|
|ASELS
|23,80
|561.438.519
|% -2,70
|
|KRDMD
|2,80
|533.398.529
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,23
|390.315.043
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|873.601.401
|% 9,15
|
|EKGYO
|1,64
|383.881.078
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,80
|533.398.529
|% -4,44
|
|ODAS
|2,12
|389.791.032
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7583
|7,7972
|% 0,38
|
|Frank
|6,1296
|6,1665
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5993
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|