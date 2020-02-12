***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 15:42
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.047.000 Nominal tutarlı, 18.03.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM018O2 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 12.02.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818598
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,53
|Açılış
|: 304,94
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,20
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8685
|% 0,71
|
|Frank
|6,1708
|6,2080
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6089
|1,6170
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 756, 61 artarak (% 0.53 ) 144, 387
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17:59XU100
Endeks 120, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 18, 475.00 milyon TL de
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17:57KRSTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 889, 676 adet işlem
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17:56JANTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 061 adet işlem
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17:55GARFA
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 354, 766 adet işlem