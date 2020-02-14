***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 15:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.500.000 Nominal tutarlı, 27.03.2020 vadeli 42 Günlük,
TR0AKYM018S3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 14.02.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819040
BIST
16:03120.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -41,54
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
16:036,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
16:036,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:03307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,89
|Açılış
|: 307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,40
|55.143.493
|% 13,76
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|ALCTL
|19,84
|59.228.857
|% 11,40
|
|TUKAS
|12,64
|3.027.874
|% -17,17
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.550.204
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.419.596
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,22
|1.194.891.912
|% 3,54
|
|THYAO
|14,93
|1.184.809.649
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,22
|574.175.446
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,22
|574.175.446
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,24
|191.016.978
|% 2,48
|
|KARSN
|1,92
|271.822.475
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% 0,19
|
|Frank
|6,1530
|6,1901
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6117
|1,6197
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,75
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,62
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,30
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,11
|57,11
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 75 artarak (% 0.01 ) 144, 106
-
16:16XU100
Endeks 120, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 651.00 milyon TL de
-
16:16TKNSA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 335, 670 adet işlem
-
16:15TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 450, 219 adet işlem
-
16:14MTRYO
Yüzde 5.09 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 058 adet işlem