***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 15:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 06.01.2020 tarihinde ihraç edilen 1.300.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM017T3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 17.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819479
BIST
15:11120.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 827,58
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:116,0484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:116,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:11307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|59.031.753
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,32
|731.967.004
|% 15,28
|
|TSPOR
|5,37
|217.048.210
|% 15,24
|
|EDIP
|2,52
|42.183.885
|% 11,50
|
|GUBRF
|17,27
|187.206.669
|% 10,63
|
|ARDYZ
|16,23
|30.438.574
|% -9,83
|
|ERBOS
|24,92
|15.112.743
|% -9,32
|
|HUBVC
|39,76
|48.251.900
|% -7,92
|
|ARSAN
|4,93
|8.406.713
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.597.661.682
|% 0,28
|
|THYAO
|15,25
|1.379.320.117
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,32
|731.967.004
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|552.809.854
|% 4,19
|
|TUPRS
|112,60
|385.097.017
|% 2,36
|
|ODAS
|2,24
|552.809.854
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|731.967.004
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|186.888.745
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,95
|282.769.766
|% 2,43
|
|THYAO
|15,25
|1.379.320.117
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% -0,33
|
|Frank
|6,1356
|6,1725
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,86
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|-0,09
|