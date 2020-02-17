AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,42
|834.059.246
|% 18,75
|TSPOR
|5,46
|245.366.870
|% 17,17
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|KUTPO
|10,88
|80.467.335
|% 15,50
|GUBRF
|17,94
|325.379.665
|% 14,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8524
|7,8918
|% -0,30
|Frank
|6,1373
|6,1743
|% -0,06
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% -0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,50
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,25
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|B. Petrol
|57,12
|57,12
|-0,21
Seans Raporu
- 16:51ZOREN Yüzde 4.09 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 944, 066 adet işlem
- 16:50KRONT Yüzde 4.18 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 874 adet işlem
- 16:49TSPOR Yüzde 17.38 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 026, 616 adet işlem
- 16:48GSDHO Yüzde 4.49 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 125, 846 adet işlem
- 16:47XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 966, 84 artarak (% 0.67 ) 144, 519