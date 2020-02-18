***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 16:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 10.444.000 Nominal tutarlı, 31.03.2020 vadeli 42 Günlük, TR0AKYM018Y1 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 18.02.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819898
BIST
17:18119.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.363,29
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:186,0708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:186,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
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6,5772
En Düşük
6,5466
17:18310,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,53
|Açılış
|: 310,71
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,93
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|331.251.830
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,55
|539.452.072
|% 17,17
|
|ALCTL
|22,10
|72.808.117
|% 15,10
|
|DOKTA
|49,64
|13.339.195
|% 14,96
|
|BOSSA
|11,87
|69.042.755
|% 11,98
|
|HUBVC
|35,88
|101.373.549
|% -9,35
|
|RAYSG
|4,27
|8.969.745
|% -9,15
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|QNBFB
|46,00
|1.581.843
|% -8,00
|
|VKING
|3,82
|5.506.743
|% -7,95
|
|THYAO
|14,91
|1.635.648.290
|% -2,49
|
|GSRAY
|3,54
|1.561.226.205
|% 2,61
|
|ASELS
|29,04
|1.246.009.985
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,90
|647.588.704
|% 1,05
|
|ODAS
|2,29
|592.434.909
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.561.226.205
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|592.434.909
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,63
|409.332.170
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,90
|647.588.704
|% 1,05
|
|ISGYO
|1,96
|390.658.013
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8786
|7,9181
|% 0,54
|
|Frank
|6,1453
|6,1823
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|11,96
|
|Altın Gr.
|310
|311
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.049
|2.100
|19,95
|
|Yarım
|990
|1.016
|9,64
|
|Çeyrek
|497
|508
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-1,26
|